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Одну из улиц в Лидсе временно переименовали в честь Бьелсы
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В честь главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсы переименовали одну из улиц города. Сделано это на временной основе.В источнике
Подробнее о событии
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В Лидсе переименовали улицу в честь Бьельсы

Матч ТВ 13:11
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В честь Бьелсы назвали улицу в Лидсе

Евро-футбол.ру 10:20
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В Лидсе назвали улицу в честь Бьелсы

Газета.Ru 10:17
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