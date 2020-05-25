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Владимир Габулов возглавил новый подмосковный клуб
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Клубы группы "Запад" второго дивизиона "Долгопрудный" и химкинский "Олимп" объединились. Команда будет называться "Олимп-Долгопрудный" и базироваться в Долгопрудном.В источнике
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«Олимп» и «Долгопрудный» из ПФЛ объединились, Габулов - председатель совдира, Билялетдинов - тренер

Футбол России 06:00
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«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении, главой совета директоров клуба стал Габулов

Sport24.ru 05:36 
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Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении

РИА Новости 05:14
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