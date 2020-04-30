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Официально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»
ГЛАС.RU
  • Bash.News1:46
«Салават Юлаев» объявил о назначении Томи Лямся на пост главного тренера клуба. Соглашение между уфимским клубом и финским специалистом заключено на один сезон.В источнике
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