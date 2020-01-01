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Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон, когда станет безопасно
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На сегодняшней встрече не приняли конкретных решений, но клубы подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20.В источнике
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Клубы АПЛ готовы доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20

Спорт день за днем 11:56
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Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20

Советский спорт 11:56
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Премьер-лига готова доиграть сезон с разрешения правительства Великобритании

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