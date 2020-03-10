Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19. Ограничения коснутся и спортивных мероприятий, включая чемпионат страны по футболу.В источнике
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.