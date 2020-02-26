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Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLS
Telesputnik.ru
  • Telesputnik.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Онлайн-кинотеатр Okko начиная с нового сезона побудет показывать матчи MLS. По данным источника, сервис уже приобрёл права на показ прямых трансляций игр Североамериканской лиги.В источнике
Подробнее о событии
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Глава «Телеспорта» — о покупке Okko прав на MLS: «Она и днем неинтересна, а уж ночью так и вовсе»

Sport24.ru 10:06 
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Макаренко об МЛС на Okko: «Она и днем неинтересна, не знаю, кто готов смотреть это ночью»

Sports.ru 11:03
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Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLS

Metaratings 09:01
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