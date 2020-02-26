Okko заполучил права на показ МЛС и Кубка Суперлиги Аргентины

Чемпионат Аргентины чуть раньше подписал «Старт». TeleSport недавно приобрёл права на японскую J-лигу. А «Матч» осваивает трансляции из Бельгии и Греции.