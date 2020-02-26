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Okko заполучил права на показ МЛС и Кубка Суперлиги Аргентины
Telesputnik.ru
  • Telesputnik.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
Чемпионат Аргентины чуть раньше подписал «Старт». TeleSport недавно приобрёл права на японскую J-лигу. А «Матч» осваивает трансляции из Бельгии и Греции.В источнике
Подробнее о событии
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Глава «Телеспорта» — о покупке Okko прав на MLS: «Она и днем неинтересна, а уж ночью так и вовсе»

Sport24.ru 10:06 
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Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLS

Metaratings 09:01
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Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи MLS и Кубка Суперлиги Аргентины

Чемпионат 08:12
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