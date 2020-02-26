НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТеннисистка Шарапова завершила карьеруПавлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлонуОлимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допингОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лигиЕвро-футбол.руOkko заполучил права на показ МЛС и Кубка Суперлиги АргентиныTelesputnik.ru4Telesputnik.ruSports.ruBookmaker-ratings.ruMetaratingsЧемпионат Аргентины чуть раньше подписал «Старт». TeleSport недавно приобрёл права на японскую J-лигу. А «Матч» осваивает трансляции из Бельгии и Греции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Глава «Телеспорта» — о покупке Okko прав на MLS: «Она и днем неинтересна, а уж ночью так и вовсе»Sport24.ru 10:06 Okko Спорт приобрёл права на показ матчей MLSMetaratings 09:01Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи MLS и Кубка Суперлиги АргентиныЧемпионат 08:12рекламаГлавноеТеннисистка Шарапова завершила карьеруПавлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлонуОлимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допингОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лигиНовости