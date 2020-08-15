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Газета.RuГазета.Ru
Около 15 фанатов ЦСКА задержаны после матча с «Тамбовом»
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда
  • Sport24.ru
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Ovdinfo.org
Около 15 болельщиков московского ЦСКА задержаны после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает ТАСС. Об этом проинформировал адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь фанатам.В источнике
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С чего всё начиналось
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После матча ЦСКА - «Тамбов» задержаны 15 фанатов, им грозит запрет посещать стадионы

После матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Тамбов" (2:1) в субботу задержаны не менее 15 болельщиков армейской команды, им грозит денежный штраф и запрет посещения стадиона за кричалки про Белоруссию.
ТАСС Спорт 15:29
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Фанатам ЦСКА, задержанным за кричалки в поддержку Белоруссии, могут закрыть вход на стадион

Metaratings 16:38
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ТАСС: после матча ЦСКА — «Тамбов» задержаны 15 фанатов за кричалку «Живе Беларусь»

Спорт-Экспресс 16:34
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Как минимум 15 фанатов ЦСКА задержали за кричалки «Жыве Беларусь». Им грозит запрет на посещение стадионов

Sports.ru 15:58
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