Около 15 фанатов ЦСКА задержаны после матча с «Тамбовом»
Около 15 болельщиков московского ЦСКА задержаны после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает ТАСС. Об этом проинформировал адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь фанатам.В источнике
С чего всё начиналось
После матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Тамбов" (2:1) в субботу задержаны не менее 15 болельщиков армейской команды, им грозит денежный штраф и запрет посещения стадиона за кричалки про Белоруссию.