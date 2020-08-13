Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Соглашение с итальянским клубом действует до 2022 года, передаёт издание AS. Футболист перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Окружение Роналду добавило, что известный нападающий и его семья счастливы в Турине. В источнике