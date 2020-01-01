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Олег Кононов официально возглавил «Ригу»
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Фото:twitter.com/LiveTVme Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил латвийскую «Ригу», сообщает sport24.В источнике
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Гендир ФК «Рига» подтвердил назначение Кононова на пост главного тренера команды

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