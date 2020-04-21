Олег Шатов летом перейдет из «Зенита» в казанский «Рубин»
Автор канала писал об этом переходе еще несколько недель назад. В среду он же сообщил, что полузащитник «Зенита» и казанский клуб договорились об условиях контракта. Шатов перейдёт в «Рубин» летом, как только истечёт его контракт с «Зенитом».В источнике
С чего всё начиналось
По информации «СЭ», существует довольно высокая вероятность, что летом полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Рубин». Ранее стало известно, что питерский клуб не будет продлевать контракт с 29-летним футболистом.