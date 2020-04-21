Олег Шатов летом перейдет из «Зенита» в казанский «Рубин»

Автор канала писал об этом переходе еще несколько недель назад. В среду он же сообщил, что полузащитник «Зенита» и казанский клуб договорились об условиях контракта. Шатов перейдёт в «Рубин» летом, как только истечёт его контракт с «Зенитом».