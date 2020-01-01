Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина. Журналисты программы «Контролер» на украинском телевидении заметили Саленко, который играл в футбол в Киеве.