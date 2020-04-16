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Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски
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Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина. Журналисты программы «Контролер» на украинском телевидении заметили Саленко, который играл в футбол в Киеве.В источнике
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«Хочу хоть раз проучить эту систему». Саленко вынесено предупреждение за нарушение карантина

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«Нет никакого коронавируса, ребята»: обладатель «Золотой бутсы» Олег Саленко устроил скандал посреди Киева

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Бывший нападающий сборной России в Киеве нарушил карантин

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