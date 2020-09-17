Олич: Путин не болел за ЦСКА, даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Ивица Олич в интервью специально для Metaratings.ru рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным. В источнике