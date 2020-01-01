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Тульский футболТульский футбол
Клуб Владимира Габулова подал документы на лицензирование для ФНЛ
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
Химкинский "Олимп" подал документы на лицензирование для выступления в ФНЛ.В источнике
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Клуб Владимира Габулова подал документы на лицензирование для ФНЛ

Тульский футбол 08:50
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«Олимп» подал документы на вступление в ФНЛ

ГЛАС.RU 08:33
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Габулов: «Олимп» подал документы на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ. Мы готовы к повышению

Чемпионат 07:38
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