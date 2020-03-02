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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру
Спорт-Экспресс
  • МИР 240:49
  • РЕН ТВ2:08
  • Комсомольская правда0:59
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка не участвовала в соревнованиях, начиная с сезона 2015/16.В источнике
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С чего всё начиналось
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Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".
ТАСС Спорт вчера в 21:10
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Было очевидно: Бутырская о решении Сотниковой завершить карьеру

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Авербух: Сотникова давно завершила карьеру. Всё, что было сегодня, — формальность

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