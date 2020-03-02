Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка не участвовала в соревнованиях, начиная с сезона 2015/16.В источнике
С чего всё начиналось
Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".