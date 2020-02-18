Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию. Причины официально не называются, но в СМИ появились данные, что речь идет о плановом хирургическом вмешательстве в связи с остеохондрозом.