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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Актуальные Новости
  • Телеканал 360°0:21
  • Piter.tv0:46
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию. Причины официально не называются, но в СМИ появились данные, что речь идет о плановом хирургическом вмешательстве в связи с остеохондрозом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована

Как стало известно Sport24, олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Sport24.ru 07:55
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Буянова о госпитализации Сотниковой: «Это была запланированная операция, ничего экстренного»

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Тренер Сотниковой назвала причину госпитализации фигуристки

Sportbox.RU 10:48
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Тренер Сотниковой назвала причину госпитализации фигуристки

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