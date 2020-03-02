НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Газета.Ru
  • МИР 240:49
  • Комсомольская правда0:59
  • Мой Брянск0:49
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.В источнике
18
Подробнее о событии
alt

Аделина Сотникова откатала свое

Коммерсантъ 02:01
alt

Сотникова — о завершении карьеры: я не готова падать ниже первого места

Чемпионат 01:15
alt

Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры

РБК вчера в 22:09
реклама
Главное
Новости