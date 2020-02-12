Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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