Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).В источнике
С чего всё начиналось
"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры", - приводит слова Столбовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.