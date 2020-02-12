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Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Политика Сегодня
  • Мой Брянск0:49
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).В источнике
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С чего всё начиналось
"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры", - приводит слова Столбовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Российская газета 06:56
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