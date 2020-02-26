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Олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°0:51
Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм заявила, что ждет извинений от российского биатлониста Александра Логинова, передает T-Online.В источнике
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