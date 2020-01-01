Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»

Туринцы предлагают форварду двухлетний контракт на сумму € 9 млн. «Челси» хочет за переход француза € 5 млн. Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.