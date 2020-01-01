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Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»
Sports.ru
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Туринцы предлагают форварду двухлетний контракт на сумму € 9 млн. «Челси» хочет за переход француза € 5 млн. Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.В источнике
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Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»

Чемпионат 17:59
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«Ювентус» и Жиру согласовали контракт на 2 года с зарплатой 4,5 млн евро. «Челси» хочет 5 млн за Оливье

Sports.ru 17:49
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