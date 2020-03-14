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Чарльз Оливейра: Пришло моё время
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Триумфатор прошедшего турнира UFC Fight Night 170 Чарльз Оливейра уверен, что он вскоре проведет бой за титул.В источнике
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Подробнее о событии
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Первый турнир UFC без фанатов: король сабмишенов одержал 16-ю победу досрочно и вызвал Хабиба на бой

Sports.ru 03:03
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Обзор боев UFC Fight Night 170

Allboxing.ru 02:40
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Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим!

Советский спорт 00:01 
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