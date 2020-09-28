Омония — Олимпиакос 0:0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Омония» — «Олимпиакос» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.83.