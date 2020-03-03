В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций

3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций. Сборная России попала в группу 3 Лиги В. Соперниками команды Станислава Черчесова стали команды Венгрии, Турции и Сербии.