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В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
Газета Metro
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3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций. Сборная России попала в группу 3 Лиги В. Соперниками команды Станислава Черчесова стали команды Венгрии, Турции и Сербии.В источнике
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