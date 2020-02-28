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В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
UA-Футбол
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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).В источнике
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Подробнее о событии
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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru 15:06 
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Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс 14:00
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Букмекеры: у «Севильи» и «Ромы» практически равные шансы в 1/8 финала Лиги Европы

Чемпионат 11:30
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