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Определились претенденты на премию Golden Boy 2020
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Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.В источнике
Подробнее о событии
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Два представителя УПЛ претендуют на награду «Golden Boy 2020». Россиян в списке нет

Sport.ru 10:27
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Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Чемпионат 10:20
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Холанд и Санчо вошли в список претендентов на награду Golden Boy 2020

Metaratings 10:15
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