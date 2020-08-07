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Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
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Завершились все поединки 1\8 финала Лиги Европы. Напомним, розыгрыш турнира был приостановлен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.В источнике
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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс 02:44
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Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Чемпионат вчера в 17:44
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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Sport.ru вчера в 17:29
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