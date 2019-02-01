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Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
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Стали известны все четвертьфинальные пары футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20, который возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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«Челси» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвёртый раз подряд

Чемпионат 17:38
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Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Sport.ru 17:29
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Определены все пары 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20

Матч ТВ 17:12
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