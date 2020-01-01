НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги ЕвропыУкраинский «Колос» проиграл в Лиге Европы в овертайме «Риеке»«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы«Милан» обыграл «Буде-Глимт» в Лиге Европы, Чалханоглу сделал дубль«Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» в матче Лиги ЕвропыГлавноеЧеревченко стал главным тренером «Химок»«Спартак» сделал предложение «Наполи» по трансферу ХюсаяНеймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»«Ак Барс» на выезде сыграет против питерского СКА в матче КХЛКоманда Карпина в третий раз подряд не прошла отбор Лиги ЕвропыСоветский спортОпределились все пары квалификационного раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт уик-энд6Спорт уик-эндPravda.RuNEWSru ИзраильFootballHDUA-ФутболRT на русскомСтали известны все участники квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стали известны все пары квалификационного раунда плей-офф ЛЕProstoProSport 01:04 Определились все участники плей-офф квалификации Лиги ЕвропыRT на русском вчера в 18:43«Милан» отправляется в Португалию, чемпион Азербайджана - в Польшу. 21 пара раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт уик-энд вчера в 17:59рекламаЕщё по теме«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги ЕвропыУкраинский «Колос» проиграл в Лиге Европы в овертайме «Риеке»«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы«Милан» обыграл «Буде-Глимт» в Лиге Европы, Чалханоглу сделал дубль«Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» в матче Лиги ЕвропыГлавноеЧеревченко стал главным тренером «Химок»«Спартак» сделал предложение «Наполи» по трансферу ХюсаяНеймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»«Ак Барс» на выезде сыграет против питерского СКА в матче КХЛКоманда Карпина в третий раз подряд не прошла отбор Лиги ЕвропыНовости