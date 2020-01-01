НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги ЕвропыУкраинский «Колос» проиграл в Лиге Европы в овертайме «Риеке»«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы«Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» в матче Лиги Европы«Милан» обыграл «Будё-Глимт» в квалификации Лиги ЕвропыГлавноеЧеревченко назначен на пост главного тренера «Химок»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияПФК ЦСКА при жеребьевке Лиги Европы будет посеян в первой корзинеКолыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги ЕвропыСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокСоветский спортОпределились все пары квалификационного раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт уик-энд6Спорт уик-эндPravda.RuFootballHDUA-ФутболRT на русскомua.Tribuna.comСтали известны все участники квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стали известны все пары квалификационного раунда плей-офф ЛЕProstoProSport 01:04 Определились все участники плей-офф квалификации Лиги ЕвропыRT на русском вчера в 18:43«Милан» отправляется в Португалию, чемпион Азербайджана - в Польшу. 21 пара раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт уик-энд вчера в 17:59рекламаЕщё по теме«Ростов» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги ЕвропыУкраинский «Колос» проиграл в Лиге Европы в овертайме «Риеке»«Арарат-Армения» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы«Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» в матче Лиги Европы«Милан» обыграл «Будё-Глимт» в квалификации Лиги ЕвропыГлавноеЧеревченко назначен на пост главного тренера «Химок»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияПФК ЦСКА при жеребьевке Лиги Европы будет посеян в первой корзинеКолыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги ЕвропыСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокНовости