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Газета.RuГазета.Ru
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Газета.Ru
  • Телеканал Санкт-Петербург2:06
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).В источнике
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Таблица 1/8 Кубка Гагарина КХЛ-2020: Запад и Восток

VN.RU вчера в 22:38
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«От нас зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»

Известия вчера в 16:01
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Плей-офф КХЛ будет огненным. В 5 из 8 пар нет фаворитов

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
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