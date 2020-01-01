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Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу
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Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.В источнике
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Определились участники группового раунда Кубка России

Спорт день за днем 2 сентября в 14:46
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Клуб Павлюченко и Самедова вышел в групповой этап Кубка России

Чемпионат 2 сентября в 14:43
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Определились все участники Кубка России по футболу

ProstoProSport 2 сентября в 14:40 
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