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Газета.RuГазета.Ru
Определился главный кандидат на пост наставника «Крыльев Советов»
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Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст возможность игрокам выбрать нового капитана клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Игроки «Чертаново» Сарвели, Пруцев, Ежов и Солдатенков могут перейти в «Крылья»

Sports.ru 11:35
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Группа игроков «Чертаново» и тренер могут перебраться в «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс 09:58
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Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»

Metaratings 09:55
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