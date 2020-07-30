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В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
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В интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/21. Фото опубликовано на портале Footy Headlines.В источнике
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