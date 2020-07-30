НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаВ сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон«Айлендерс» с Варламовым в воротах обыграли «Рейнджерс» ПанаринаRT на русскомВ сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезонРидус10РидусRT на русскомИзвестияСпорт-ЭкспрессNewInformГазета.RuТК ЗвездаОбщественная служба новостейMetaratingsSports.ruВ интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/21. Фото опубликовано на портале Footy Headlines.В источнике Комментировать19Подробнее о событии В интернете появилось фото формы «Спартака» на следующий сезонSport.ru 17:14Опубликованы фото «Зенита» на новый сезонСпорт-Экспресс 18:06Появились фото футболок «Спартака» на сезон-2020/21 – основной и выезднойSports.ru 17:59рекламаГлавное«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаВ сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон«Айлендерс» с Варламовым в воротах обыграли «Рейнджерс» ПанаринаНовости