Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России

Заключительный тур состоится 22 июля. Оставшиеся матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 23—25 июня, полуфиналы состоятся 18—19 июля, а решающий матч за трофей — 25 июля. Ранее сообщалось, что болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках.