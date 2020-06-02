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Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России
Российская газета
  • Известия1:07
  • Piter.tv0:20
  • Моя Москва.онлайн1:07
Заключительный тур состоится 22 июля. Оставшиеся матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 23—25 июня, полуфиналы состоятся 18—19 июля, а решающий матч за трофей — 25 июля. Ранее сообщалось, что болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках.В источнике
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С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
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