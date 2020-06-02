ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня в 23-м туре чемпионата России

Московский ЦСКА примет петербургский "Зенит" 20 июня в 23-м туре чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России, который был приостановлен из-за коронавируса в марте.