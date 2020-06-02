ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня в 23-м туре чемпионата России
Московский ЦСКА примет петербургский "Зенит" 20 июня в 23-м туре чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России, который был приостановлен из-за коронавируса в марте.В источнике
С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.