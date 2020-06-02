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ЦСКА сыграет с «Зенитом» 20 июня в 23-м туре чемпионата России
Спорт-Экспресс
  • Известия1:07
  • Piter.tv0:20
  • Моя Москва.онлайн1:07
Московский ЦСКА примет петербургский "Зенит" 20 июня в 23-м туре чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России, который был приостановлен из-за коронавируса в марте.В источнике
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С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
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ЦСКА сыграет со «Спартаком» 30 июня, «Ростов» встретится с «Зенитом» 22 июля в 30-м туре

Sports.ru 10:10
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Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части сезона-2019/20

ТАСС Спорт 10:05
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РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона-2019/20

Sportbox.RU 09:39
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