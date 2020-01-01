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АПЛ представила календарь матчей до 2 июля
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Английская Премьер-лига опубликовала расписание матчей до 2 июля. Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Опубликовано расписание 1/4 финала Кубка Англии

Чемпионат 10:06
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«Норвич» сыграет с «МЮ» 27 июня, «Ньюкасл» с «Сити» – 28-го в 1/4 финала Кубка Англии

Sports.ru 09:47
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Английская премьер-лига опубликовала календарь первых трех туров после возобновления

ТАСС Спорт 07:51
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