Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов

Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро. Его вечный соперник и обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси был оценён выше, в 100,1 млн евро. Это позволило нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» занять 22-ую позицию.