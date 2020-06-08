Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов
Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро. Его вечный соперник и обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси был оценён выше, в 100,1 млн евро. Это позволило нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» занять 22-ую позицию.В источнике
С чего всё начиналось
Согласно отчету Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, стоимость 21-летнего француза снизилась на 6 миллионов евро и теперь составляет 259 млн.