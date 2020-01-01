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MetaratingsMetaratings
Опубликован проект возможного ребрендинга ФК «Тамбов»
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
«Тамбов» может изменить эмблему и форму клуба.В источнике
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Metaratings: «Тамбов» могут переименовать в «Париматч»

Бомбардир.ру 16:11
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«Тамбов» может сменить название на ФК «Париматч» за 300 млн рублей от букмекерской компании

BetOn 15:25
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Спортивный директор «Тамбова» подтвердил интерес к сотрудничеству с «Париматч»

Metaratings 17:07
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