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Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах
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Российская премьер-лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди всех европейских лиг, сообщает источник со ссылкой на отчет консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/19. Чемпионат России занимает шестое место в списке самых богатых лиг Европы.В источнике
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С чего всё начиналось
К российской Премьер-лиге приблизилась высшая лига Турции (7 место), которая показала прибыль в размере 748 млн евро и рост в 2 процента против показателей предыдущего года, утверждает РБК.
Спорт день за днем 12:51
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У РПЛ наименьшая доля дохода от трансляций и матчдэя среди 17 крупных лиг Европы

Sports.ru 13:29
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Российская Премьер-Лига — худшая по доходам от матчей в Европе

Чемпионат 11:29
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Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах

Матч ТВ 11:17
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