Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах

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Российская премьер-лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди всех европейских лиг, сообщает источник со ссылкой на отчет консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/19. Чемпионат России занимает шестое место в списке самых богатых лиг Европы. В источнике