Опубликован рейтинг доходов клубов в РПЛ и других европейских лигах
Российская премьер-лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди всех европейских лиг, сообщает источник со ссылкой на отчет консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/19. Чемпионат России занимает шестое место в списке самых богатых лиг Европы.В источнике
С чего всё начиналось
К российской Премьер-лиге приблизилась высшая лига Турции (7 место), которая показала прибыль в размере 748 млн евро и рост в 2 процента против показателей предыдущего года, утверждает РБК.