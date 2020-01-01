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Опубликованы фото гостевой формы сборной России для Евро-2020
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
В Сети появились изображения гостевой формы сборной России по футболу, в которой она будет выступать на чемпионате Европы в следующем году.В источнике
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Подробнее о событии
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Появились фотографии новой гостевой формы сборной России. ФОТО

Sport.ru 02:14
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Опубликованы фотографии выездного комплекта формы сборной России к Евро-2020

Чемпионат вчера в 19:40
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Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России

Soccernews.ru вчера в 17:59
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