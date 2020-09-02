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Газета.RuГазета.Ru
Опубликовано первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты»
Soccernews.ru
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Журналист Нобель Арустамян опубликовал первое фото полузащитника Алексея Миранчука в экипировке бергамской "Аталанты".В источнике
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Появилось первое фото Миранчука в форме «Аталанты»

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Первый снимок Миранчука в экипировке «Аталанты». ФОТО

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В сети опубликовали фото Миранчука в форме «Аталанты»

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