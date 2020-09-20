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Опубликованы составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура АПЛ
Football-fun.ru
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Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Ливерпуля" на матч второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч АПЛ

Матч ТВ 10:44
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Опубликованы составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура АПЛ

Газета.Ru 10:43
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«Челси» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru 10:39 
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