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Опубликованы составы Кубка Легенд
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Стали известны составы Кубка Легенд, который пройдет с 21 по 23 февраля в Москве на малой спортивной арене "Лужники". Напомним, что в прошлом году Кубок Легенд выиграла сборная России.В источнике
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Гол Дмитрия Аленичева помог сборной России не проиграть на старте «Кубка легенд»

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Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Кубка легенд

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