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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Опыт и сила» — Крыховяк определил Семина двумя словами
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Юрии Семине.В источнике
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«Я был опорником, но в „Локо“ показал, что умею забивать». Как Палыч прокачал лидера сборной Польши

Спорт-Экспресс 06:00
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