Оклад Орье в «Тоттенхэме» составляет 3,9 млн евро до вычета налогов. В случае, если защитник согласится перейти в «Спартак», Орье станет самым высокооплачиваемым игроком команды: ни один из футболистов, которые сейчас находятся в стане «красно-белых», не получает больше 3 млн евро за сезон.