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Орье станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»
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Ивуарийский защитник Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом "Спартака", если его переход из "Тоттенхэма" состоится. Клубы и футболист провели предварительные переговоры, результаты которых устроили все стороны.В источнике
С чего всё начиналось
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Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

Оклад Орье в «Тоттенхэме» составляет 3,9 млн евро до вычета налогов. В случае, если защитник согласится перейти в «Спартак», Орье станет самым высокооплачиваемым игроком команды: ни один из футболистов, которые сейчас находятся в стане «красно-белых», не получает больше 3 млн евро за сезон.
Metaratings вчера в 14:13
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СМИ: Орье может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

РИА Новости 03:17
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Защитник «Тоттенхэма» может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

Газета.Ru вчера в 21:28
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Орье может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

Sport24.ru вчера в 19:51 
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