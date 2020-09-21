Орье станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»
Ивуарийский защитник Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом "Спартака", если его переход из "Тоттенхэма" состоится. Клубы и футболист провели предварительные переговоры, результаты которых устроили все стороны.В источнике
С чего всё начиналось
Оклад Орье в «Тоттенхэме» составляет 3,9 млн евро до вычета налогов. В случае, если защитник согласится перейти в «Спартак», Орье станет самым высокооплачиваемым игроком команды: ни один из футболистов, которые сейчас находятся в стане «красно-белых», не получает больше 3 млн евро за сезон.