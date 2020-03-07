Тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» на выезде

В субботу, 7 марта, оружейники проведут второй матч в новом сезоне. На выезде туляки сыграют с командой «Оренбург». Арсенальцы уже провели тренировку перед игрой с соперником.