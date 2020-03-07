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Тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» на выезде
Вестирама.ру
  • КП - Самара0:21
В субботу, 7 марта, оружейники проведут второй матч в новом сезоне. На выезде туляки сыграют с командой «Оренбург». Арсенальцы уже провели тренировку перед игрой с соперником.В источнике
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Премьер-лига. «Оренбург» - «Арсенал». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 05:55
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Стартовал матч между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом»

Тульские новости 06:00
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Стартовал матч между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом»

Спорт71 06:00
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