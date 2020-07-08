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Оренбург — ЦСКА 0:4
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Pravda.Ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел свой 454-й матч в рамках чемпионатов России, что позволило голкиперу выйти на третье место по числу проведенных встреч в высшем дивизионе чемпионата страны за всю историю.В источнике
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