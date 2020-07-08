Оренбург — ЦСКА 0:4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел свой 454-й матч в рамках чемпионатов России, что позволило голкиперу выйти на третье место по числу проведенных встреч в высшем дивизионе чемпионата страны за всю историю.